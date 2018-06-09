В конгрессе США представили проект резолюции о признании голодомора геноцидом украинцев

СЕГОДНЯ 17:26 2018-06-09T17:26:27+03:00

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По данным посольства Украины в США, В Палату представителей Конгресса Соединенных Штатов внесен проект резолюции, согласно которой так называемый голодомор 1932-1933 годов признается геноцидом украинского народа и осуждается американскими государством.

Такую информацию 9 июня опубликовало на своей странице в Facebook посольство Украины в США.

В сообщении поясняется, что ряд конгрессменов, среди которых представителиот Демократической и Республиканской партий во главе с сопредседателями группы дружбы с Украиной в Палате представителей Конгресса США представили проект резолюции, приуроченной к 85-й годовщине событий 30-х годов прошлого столетия, которые в Незалежной считают «трагическим пятном истории украинского государства».

Авторы документа изложили на его страницах мнение о том, что «события 1932-1933 годов на Украине были спланированной акцией сталинского тоталитарного режима, которая была направлена против украинского народа и была геноцидом».

В заключении, в резолютивную часть документа включены признания выводов Правительственной Комиссии США по голодомору в Украине (от 22 апреля 1988 г.) якобы подтверждающие инициативу тогдашнего советского правительства в Москве «любой целой сократить численность населения своих юго-западных территорий.

«Высказываются самые глубокие соболезнования жертвам, тем, кто пережил Голодомор, и их семьям, а также содержится призыв к распространению информации с целью повышения осведомленности в мире об искусственной природе этой трагедии», — говорится в сообщении украинского посольства.

Говоря о событиях тех лет, стоит напомнить, что голод и разруха 1932-1933 годов была спровоцирована сильным значительным неурожаем зерновых и охватили не только территорию нынешней Укранины, но и все основные зерновые районы СССР - Северный Кавказ, Нижнее и Среднее Поволжье, Казахстан, Западную Сибирь, Южный Урал.

По разным оценкам, от голода тогда погибли от семи до восьми миллионов человек, среди которых три с половиной миллиона на Украине, два с половиной миллиона в РСФСР и два миллиона в Казахстане и Киргизии.

Однако ни одна из бывших советских республик не ратует за признание голодомора геноцидом, в отличии от Киева. Используя это, как некую карту в политической борьбе с Москвой.