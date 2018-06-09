2018-06-09T17:25:25+03:00
Общество

Прощание с Игорем Ляхом состоится 11 июня в Подмосковье

В Высшем театральном училище им. М.Щепкина рассказали, где состоится прощание с Игорем Ляхом
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Актер Игорь Лях в роли Леньки в фильме "Любовь и голуби"Актер Игорь Лях в роли Леньки в фильме "Любовь и голуби"Фото: кадр из фильма.
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Прощание с Игорем Ляхом состоится в понедельник, 11 июня, в Николо-Архангельском крематории Подмосковья. Такое объявление сделали в Высшем театральном училище имени М.Щепкина, где известный актер работал художественным руководителем.

"Прощание пройдет 11 июня в 11:15 в Николо-Архангельском крематории", - передает агентство "Москва" со ссылкой на собеседника.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что 55-летний Игорь Лях умер в ночь на пятницу, 8 июля, в результате остановки сердца. Прибывшие домой к артисту медики скорой помощи пытались спасти его, но безуспешно.

За время своей актерской карьеры Игорь Владимирович успел сняться в 15 различных фильмах. Самой известной картиной с его участием является комедия Владимира Меньшова "Любовь и голуби", в которой артист исполнил роль сына главных героев Леньки.

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