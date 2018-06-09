Умерла Юнис Гейсон - первая девушка Джеймса Бонда

СЕГОДНЯ 18:12 2018-06-09T18:12:28+03:00

Юнис Гейсон в фильме о Джеймсе Бонде Фото: кадр из фильма

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В ночь на субботу, 9 июня, умерла Юнис Гейсон - британская актриса, сыгравшая девушку агента 007 Джеймса Бонда в первых двух фильмах этой серии. На момент смерти ей было 90 лет.

Продюсер Майкл Уильямс и американский режиссер Барбара Брокколи, которые работали над созданием фильмов "бондианы" уже принесли свои соболезнования родным и близким скончавшейся артистки.

"Мы были опечалены, узнав, что скончалась Юнис Гейсон - самая первая "девушка Бонда", которая сыграла Сильвию Тренч в "Докторе Ноу" и "Из России с любовью". Наши самые искренние мысли с ее семьей", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном микроблоге Джеймса Бонда в Twitter.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что Гейсон стала единственной девушкой агента, которая появилась сразу в двух частях киноэпопеи в 1962 году и 1963-м.