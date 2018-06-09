СЕГОДНЯ 19:01 2018-06-09T19:01:29+03:00

Цены на бензин в Москве начали снижаться впервые с конца марта‍ Фото: Олег УКЛАДОВ

Последний раз такая тенденция наблюдалась в конце марта этого года

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Цены на бензин в российской столице начали снижаться впервые с конца марта 2018 года. Такое заявление сделали в Московской топливной ассоциации.

Снижение стоимости бензина можно наблюдать на станциях сети "Газпромнефть-Северо-Запад", "Вемес", "Татнефть-АЗС-Запад", "Транс-АЗС" и "Тиса".

Кроме того, по данным журнала Thomson Reuters Kortes, с 4 по 8 июня рост цен на топливо в России замедлился в семь раз по сравнению с последней неделей мая. Речь идет, прежде всего, о бензине Аи-92 и Аи-95, который подешевел на 14 копеек - до 41,84 и 44,67 рубля за литр соответственно, передает ТАСС.

Напомним, что стремительный рост цен на нефтепродукты наблюдается в нашей стране последние два месяца. За это время топливо успело подорожать более чем на 5 рублей.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что правительство рассчитывает решить эту проблему с помощью снижения акцизов. Соответствующий законопроект уже составлен Минфином и внесен на рассмотрение в кабинет министров.