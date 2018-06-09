Прощание с Игорем Охлупиным состоится 11 июня в Москве

СЕГОДНЯ 20:19 2018-06-09T20:19:02+03:00

В академическом театре имени Маяковского рассказали, где и когда состоится прощание с Игорем Охлупиным

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Прощание с Игорем Охлупиным, заслуженным и народным артистом РСФСР, состоится в понедельник, 11 июня, в Московском академическом театре имени Вл. Маяковского, ведущим актером которого он являлся долгие годы.

В пресс-службе театра сообщили, что отпевание пройдет в Храме Воскресения Словущего на Успенском Вражке. Начало церемонии запланировано на 10:30. Само же прощание начнется через полтора часа в московском театре, на подмостках которого Охлупин провел большую часть своей жизни.

На странице театра в Facebook уточняется, что похороны пройдут позже на Троекуровском кладбище.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Игорь Охлупин скончался в субботу, 9 июня, в возрасте 79 лет. Смерть настигла его в одной из столичных больниц. Причиной стала непродолжительная болезнь.