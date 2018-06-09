Путин оценил идею прокладки трубопроводов в Китай через Монголию

СЕГОДНЯ 21:34 2018-06-09T21:35:08+03:00

По словам президента России, на данном этапе нужно проработать технико-экономическое обоснование вопроса

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Президент РФ Владимир Путин положительно оценил предложение своего монгольского коллеги Халтмаагийна Баттулги о прокладке нефте- и газопроводов из России в Китай на территории граничащего с ними государства. Об этом сообщается на сайте Кремля.

"Мы в целом поддерживаем, это хорошая идея. Но, безусловно, как всегда в таких случаях, нужно тщательно проработать технико-экономическое обоснование", - подчеркнул глава государства.

Стоит отметить, что монгольские партнеры не первый год выступают за транзит российского газа и нефти через территорию их страны. Главными факторами в поддержку этой идеи выступают безопасность маршрута, его краткость, а также степные условия.

В настоящий же момент все реализуемые проекты поставок российского сырья в КНР реализуются непосредственно через границу двух стран без посредников.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в субботу, 9 июня, президент РФ участвовал в трехсторонней встрече с монгольским главой Баттулги и председателем Китая Си Цзиньпином.