Путин оценил идею прокладки трубопроводов в Китай через Монголию
Президент РФ Владимир Путин положительно оценил предложение своего монгольского коллеги Халтмаагийна Баттулги о прокладке нефте- и газопроводов из России в Китай на территории граничащего с ними государства. Об этом сообщается на сайте Кремля.
"Мы в целом поддерживаем, это хорошая идея. Но, безусловно, как всегда в таких случаях, нужно тщательно проработать технико-экономическое обоснование", - подчеркнул глава государства.
Стоит отметить, что монгольские партнеры не первый год выступают за транзит российского газа и нефти через территорию их страны. Главными факторами в поддержку этой идеи выступают безопасность маршрута, его краткость, а также степные условия.
В настоящий же момент все реализуемые проекты поставок российского сырья в КНР реализуются непосредственно через границу двух стран без посредников.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что в субботу, 9 июня, президент РФ участвовал в трехсторонней встрече с монгольским главой Баттулги и председателем Китая Си Цзиньпином.