2018-06-09T22:10:57+03:00
Политика

США обеспокоены закупкой Турцией российских С-400 из-за их мощности

Министр обороны республики Нуреттин Джаникли указал на то, что данный комплекс обладает очень сильными радарами
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Министр обороны Турции Нуреттин ДжаниклиМинистр обороны Турции Нуреттин ДжаниклиФото: REUTERS
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Необычайная мощность радаров российских зенитно-ракетных комплексов С-400, которые Москва в скором времени должна будет поставить Анкаре, являются главной причиной беспокойства Соединенных Штатов. Такое заявление сделал министр обороны Турции Нуреттин Джаникли.

Напомним, что в Вашингтоне даже пригрозили Анкаре введением санкций, а также предложили другие альтернативы российским комплексам противовоздушной обороны.

"Они беспокоятся из-за того, что у С-400 очень сильные радары. Они переживают, что если С-400 будут установлены в Турции, то эти радары могут передавать данные, прежде всего в отношении истребителей F-35 и другого вооружения НАТО", — цитирует главу ведомства Anadolu.

При этом министр заверил, что Турция готова гарантировать отсутствие какого-либо риска для Соединенных Штатов, но отказываться от покупки ЗРК власти страны не намерены.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что контракт на поставки систем С-400 был заключен еще в сентябре 2017 года. Речь идет о поставках в Анкару двух батарей комплекса и технологическом сотрудничестве в области развития производства ЗРК.

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