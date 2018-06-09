Победительница лотереи явилась за своими миллионами в маске-смайлике

СЕГОДНЯ 22:33 2018-06-09T22:33:54+03:00

Жительница Ямайки хотела сохранить свою анонимность, и тогда пользователи интернета предложили ей необычное решение

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Обладательницей многомиллионного выигрыша стала жительница Ямайки, которая на протяжении шести месяцев регулярно покупала лотерейные билеты в надежде таким образом расплатиться с долгами.

Удача улыбнулась женщине, и компания-организатор розыгрыша Supreme Ventures пригласила счастливицу прийти за наградой. Обязательным условием получения 80 миллионов ямайских долларов (87,5 миллиона рублей) была публичность мероприятия, но жительница прихода Сент-Джеймса захотела сохранить свою анонимность.

Тогда в интернете было проведено голосование, и пользователи выбрали для победительницы самый лучший на их взгляд вариант маски - подмигивающий смайлик.

Выбрать дизайн маски помогли пользователи интернетаФото: Twitter.com

Фото: Twitter.com

"Такое лицо делаешь, когда становишься #супермиллионером", — пошутили в пресс-службе компании в Twitter.

По данным издания Jamaica Observer, теперь обладательница целого состояния планирует отправиться в небольшой круиз по Карибам, а оставшуюся часть денег выгодно инвестировать. После этого она снова вернется к своей обычной жизни и продолжит работать на прежнем месте.