2018-06-09T22:33:54+03:00
В мире

Победительница лотереи явилась за своими миллионами в маске-смайлике

Жительница Ямайки хотела сохранить свою анонимность, и тогда пользователи интернета предложили ей необычное решение
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Счастливая обладательница десятков миллионов ямайских долларов. Фото: Supreme VenturesСчастливая обладательница десятков миллионов ямайских долларов. Фото: Supreme VenturesФото: Twitter.com
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Обладательницей многомиллионного выигрыша стала жительница Ямайки, которая на протяжении шести месяцев регулярно покупала лотерейные билеты в надежде таким образом расплатиться с долгами.

Удача улыбнулась женщине, и компания-организатор розыгрыша Supreme Ventures пригласила счастливицу прийти за наградой. Обязательным условием получения 80 миллионов ямайских долларов (87,5 миллиона рублей) была публичность мероприятия, но жительница прихода Сент-Джеймса захотела сохранить свою анонимность.

Тогда в интернете было проведено голосование, и пользователи выбрали для победительницы самый лучший на их взгляд вариант маски - подмигивающий смайлик.

Выбрать дизайн маски помогли пользователи интернета Фото: Twitter.com

Выбрать дизайн маски помогли пользователи интернетаФото: Twitter.com

Фото: Twitter.com

"Такое лицо делаешь, когда становишься #супермиллионером", — пошутили в пресс-службе компании в Twitter.

По данным издания Jamaica Observer, теперь обладательница целого состояния планирует отправиться в небольшой круиз по Карибам, а оставшуюся часть денег выгодно инвестировать. После этого она снова вернется к своей обычной жизни и продолжит работать на прежнем месте.

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