Камчатскую медведицу Матрену нарекли матерью-героиней

СЕГОДНЯ 22:55 2018-06-09T22:55:54+03:00

Она не только родила четверых медвежат, но и смогла сохранить все потомство к моменту их выхода во взрослую жизнь

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Неофициальной статус матери-героини был присвоен бурой медведице по имени Матрена, проживающей в Южно-Камчатском федеральном заказнике имени Т.И. Шпиленка. Она не только родила четырех медвежат, что редкость для всего ареала обитания этих животных, но и смогла сохранить им жизнь.

Обычно в условиях дикой природы большая часть потомства не доживает до трехлетнего возраста. Подобный случай, когда все четыре медвежонка смогли добраться до этапа взросления, фиксируется лишь в третий раз за последние двадцать лет. Последний раз похожая ситуация наблюдалась в 2007 году.

В этом году медвежата пойдут своей дорогой. Фото: Лиана Варавская/Кроноцкий заповедник

"Смертность зависит от разных факторов. Медвежата могут изначально быть слабыми и не пережить первую зиму, стать жертвами самцов-каннибалов или зверей, охраняющих свою территорию во время рыбалки. Многое зависит и от характера многодетной матери, некоторые медведицы проявляют непростительную безалаберность и теряют детёнышей", — приводятся слова консультанта научного отдела ФГБУ "Кроноцкий государственный заповедник" Александр Никаноров" на сайте учреждения.

Там же сообщается, что впервые Матрена привела трех своих сыновей и дочку к сотрудникам заповедника летом 2016-го года. Потомство сразу же обосновалось возле кордона государственных инспекторов, где медвежата могли чувствовать себя в полной безопасности. Именно это, вероятно, и помогло семейству избежать трагических встреч с другими хищниками, ведь на защиту малышей вставали люди.

Однако уже этим летом подросшим медвежатам предстоит оставить свою мать-героиню и начать самостоятельную жизнь. К этому времени Матрена уже научила их всему необходимому, поэтому никаких проблем возникнуть не должно.