Трамп вылетел в Сингапур на встречу с Ким Чен Ыном
Президент США Дональд Трамп уже вылетел на встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Самолет главы государства отправился из Квебека в Сингапур в субботу, 9 июня.
Как сообщают американские телеканалы, ради этого, Трамп покинул саммит "Большой семерки", который проходил в канадском Ла Мальбе, одним из первых
Напомним, что встреча президента Соединенных Штатов и лидера КНДР должна стать поистине исторической. Все необходимые приготовления к проведению северокорейско-американского саммита уже завершены.
Известно, что он состоится во вторник, 12 июня, в отеле Capella на сингапурском острове Сентоса. В ходе переговоров Ким Чен Ын и Трамп планируют обсудить снятие санкций, налаживание двусторонних отношений, а также денуклеаризацию Корейского полуострова.
Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что оба лидера прибудут в Сингапур за несколько дней до проведения встречи.