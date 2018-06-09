Трамп вылетел в Сингапур на встречу с Ким Чен Ыном

9 Июнь 23:05 2018-06-09T23:05:55+03:00

Американский лидер покинул саммит G7 одним из первых, чтобы поскорее оказаться в самолете

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Президент США Дональд Трамп уже вылетел на встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Самолет главы государства отправился из Квебека в Сингапур в субботу, 9 июня.

Как сообщают американские телеканалы, ради этого, Трамп покинул саммит "Большой семерки", который проходил в канадском Ла Мальбе, одним из первых

Напомним, что встреча президента Соединенных Штатов и лидера КНДР должна стать поистине исторической. Все необходимые приготовления к проведению северокорейско-американского саммита уже завершены.

Известно, что он состоится во вторник, 12 июня, в отеле Capella на сингапурском острове Сентоса. В ходе переговоров Ким Чен Ын и Трамп планируют обсудить снятие санкций, налаживание двусторонних отношений, а также денуклеаризацию Корейского полуострова.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что оба лидера прибудут в Сингапур за несколько дней до проведения встречи.