Жители грузинского курорта Гудаури избили российского парапланериста

9 Июнь 23:22 2018-06-09T23:22:30+03:00

Толпа мужчин избила одного человека, а затем прогнала всех туристов с площадки для парапланов [видео]

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В Грузии местные жители горнолыжного курорта Гудаури избили парапланериста из России. После побоев мужчина попал в больницу с переломом носа, травмой ребер и внутренних органов.

Все произошедшее было записано на камеру видеорегистратора в машине, на которой приехал россиянин. По данным местных СМИ, пострадавший – турист Федор Челышев. Группа мужчин окружила его автомобиль, и заставила выйти из салона. Местные заявили, что одного из них патались скинуть со скалы туристы, и теперь им нельзя приезжать сюда.

Избиение российского парапланериста в Гудаури попало на видео.В грузинском Гудаури видеорегистратор заснял, как местные жители избивают парапланериста Фёдора Челышева из России. На кадрах видно, как толпа из 10-15 человек валит мужчину на землю и наносит удары ногами. По словам знакомых спортсмена, инцидент произошёл из-за нежелания грузинских предпринимателей делить с россиянами бизнес по перевозке туристов на парапланах. МВД Грузии возбудило уголовное дело по двум статьям: Насилие и Повреждение чужого имущества .

Челышев пытался поговорить с ними и выяснить, кого и чем обидел лично он, но вместо объяснений его стали избивать. Затем разъяренная толпа прогнала его и других спортсменов-экстрималов их России и Украины с площадки для запуска параплана, а их машину забросали камнями, передает Интерфакс.

Сейчас Челышев находится в больнице и его состояние стабильное. МВД Грузии начало расследование этого инцидента.