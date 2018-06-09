2018-06-09T23:22:30+03:00
Происшествия

Жители грузинского курорта Гудаури избили российского парапланериста

Толпа мужчин избила одного человека, а затем прогнала всех туристов с площадки для парапланов [видео]
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Избиение российского туриста в Гудаури попало на видеоИзбиение российского туриста в Гудаури попало на видео
Изменить размер текста:

В Грузии местные жители горнолыжного курорта Гудаури избили парапланериста из России. После побоев мужчина попал в больницу с переломом носа, травмой ребер и внутренних органов.

Все произошедшее было записано на камеру видеорегистратора в машине, на которой приехал россиянин. По данным местных СМИ, пострадавший – турист Федор Челышев. Группа мужчин окружила его автомобиль, и заставила выйти из салона. Местные заявили, что одного из них патались скинуть со скалы туристы, и теперь им нельзя приезжать сюда.

Избиение российского парапланериста в Гудаури попало на видео.В грузинском Гудаури видеорегистратор заснял, как местные жители избивают парапланериста Фёдора Челышева из России. На кадрах видно, как толпа из 10-15 человек валит мужчину на землю и наносит удары ногами. По словам знакомых спортсмена, инцидент произошёл из-за нежелания грузинских предпринимателей делить с россиянами бизнес по перевозке туристов на парапланах. МВД Грузии возбудило уголовное дело по двум статьям: Насилие и Повреждение чужого имущества .

Челышев пытался поговорить с ними и выяснить, кого и чем обидел лично он, но вместо объяснений его стали избивать. Затем разъяренная толпа прогнала его и других спортсменов-экстрималов их России и Украины с площадки для запуска параплана, а их машину забросали камнями, передает Интерфакс.

Сейчас Челышев находится в больнице и его состояние стабильное. МВД Грузии начало расследование этого инцидента.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Австрии подтвердили желание провести у себя встречу Путина с Трампом
Лидеры G7 подтвердили готовность усилить санкции против России
Лидеры G7 согласовали общее итоговое коммюнике саммита
Страны G7 подписали соглашение о противодействии враждебным государствам
Умер экс-гитарист Fleetwood Mac Дэнни Кирван
Трамп вылетел в Сингапур на встречу с Ким Чен Ыном
Камчатскую медведицу Матрену нарекли матерью-героиней
Победительница лотереи явилась за своими миллионами в маске-смайлике
США обеспокоены закупкой Турцией российских С-400 из-за их мощности
Европарламент предложил Порошенко возглавить гей-парад в Киеве
Путин оценил идею прокладки трубопроводов в Китай через Монголию
Пуговка из "Папиных дочек" выложила фотографию с округлившимся животом
Прощание с Игорем Охлупиным состоится 11 июня в Москве
МИД РФ обвинил Киев в обострении ситуации в Донбассе
"Восьмерка" была бы лучше": Трамп хочет вернуть Россию в клуб G8
Трамп ответил на вопрос про Крым
Цены на бензин в Москве начали снижаться
В Госдуме ответили на слова Порошенко о флаге Украины над Севастополем
Си Цзиньпин подарил Путину старинную арфу и статуэтку с его лицом
Умерла Юнис Гейсон - первая девушка Джеймса Бонда
Лавров заявил, что Россия никогда не просилась обратно в G8
Ким Чен Ын привезет с собой на встречу с Трампом самолет продуктов
В конгрессе США представили проект резолюции о признании голодомора геноцидом украинцев
Прощание с Игорем Ляхом состоится 11 июня в Подмосковье