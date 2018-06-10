2018-06-10T01:10:24+03:00
Политика

Лидеры G7 подтвердили готовность усилить санкции против России

Страны клуба продолжают обвинять Москву в причастности к инциденту в Солсбери
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Лидеры стран G7 на заседании клуба в КанадеЛидеры стран G7 на заседании клуба в КанадеФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Страны «Большой семерки» готовы в случае необходимости усилить антироссийские санкции. Об этом говорится в итоговом коммюнике саммита G7, который был принят всеми участниками клуба в субботу, 9 июня.

«Мы готовы принять дополнительные ограничительные меры для того, чтобы Россия ощутила их большее воздействие», - цитирует текст итогового документа агентство Reuters.

В нем лидеры G7 выражают свое полное согласие с мнением Великобритании, которая продолжает настаивать на том, что Москва имеет отношение к инциденту с отравлением Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери.

«Мы разделяем и согласны с оценкой Соединенного Королевства, что очень вероятно Российская Федерация была ответственна за атаку, и что не существует правдоподобных альтернативных объяснений», - говорится в коммюнике.

Как сообщал сайт kp.ru, премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил ранее, что руководители стран G7 смогли согласовать итоговый документ саммита. В нем они закрепили договоренность о создании нового механизма противодействию враждебным государствам.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Австрии подтвердили желание провести у себя встречу Путина с Трампом
Лидеры G7 согласовали общее итоговое коммюнике саммита
Страны G7 подписали соглашение о противодействии враждебным государствам
Умер экс-гитарист Fleetwood Mac Дэнни Кирван
Жители грузинского курорта Гудаури избили российского парапланериста
Трамп вылетел в Сингапур на встречу с Ким Чен Ыном
Камчатскую медведицу Матрену нарекли матерью-героиней
Победительница лотереи явилась за своими миллионами в маске-смайлике
США обеспокоены закупкой Турцией российских С-400 из-за их мощности
Европарламент предложил Порошенко возглавить гей-парад в Киеве
Путин оценил идею прокладки трубопроводов в Китай через Монголию
Пуговка из "Папиных дочек" выложила фотографию с округлившимся животом
Прощание с Игорем Охлупиным состоится 11 июня в Москве
МИД РФ обвинил Киев в обострении ситуации в Донбассе
"Восьмерка" была бы лучше": Трамп хочет вернуть Россию в клуб G8
Трамп ответил на вопрос про Крым
Цены на бензин в Москве начали снижаться
В Госдуме ответили на слова Порошенко о флаге Украины над Севастополем
Си Цзиньпин подарил Путину старинную арфу и статуэтку с его лицом
Умерла Юнис Гейсон - первая девушка Джеймса Бонда
Лавров заявил, что Россия никогда не просилась обратно в G8
Ким Чен Ын привезет с собой на встречу с Трампом самолет продуктов
В конгрессе США представили проект резолюции о признании голодомора геноцидом украинцев
Прощание с Игорем Ляхом состоится 11 июня в Подмосковье