Лидеры G7 подтвердили готовность усилить санкции против России

СЕГОДНЯ 01:10 2018-06-10T01:10:24+03:00

Страны клуба продолжают обвинять Москву в причастности к инциденту в Солсбери

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Страны «Большой семерки» готовы в случае необходимости усилить антироссийские санкции. Об этом говорится в итоговом коммюнике саммита G7, который был принят всеми участниками клуба в субботу, 9 июня.

«Мы готовы принять дополнительные ограничительные меры для того, чтобы Россия ощутила их большее воздействие», - цитирует текст итогового документа агентство Reuters.

В нем лидеры G7 выражают свое полное согласие с мнением Великобритании, которая продолжает настаивать на том, что Москва имеет отношение к инциденту с отравлением Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери.

«Мы разделяем и согласны с оценкой Соединенного Королевства, что очень вероятно Российская Федерация была ответственна за атаку, и что не существует правдоподобных альтернативных объяснений», - говорится в коммюнике.

Как сообщал сайт kp.ru, премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил ранее, что руководители стран G7 смогли согласовать итоговый документ саммита. В нем они закрепили договоренность о создании нового механизма противодействию враждебным государствам.