В Австрии подтвердили желание провести у себя встречу Путина с Трампом
В правительстве Австрии считают, что Вена самое подходящее место для проведения саммита лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Такое заявление сделал вице-канцлер и министр по делам государственной службы и спорта страны Хайнц-Кристиан Штрахе.
«Не секрет, что мы как нейтральная страна выступаем за открытый диалог и посредничество. Вена идеально подходит как место проведения встречи», - отметил он.
Штрахе подтвердил, что возможность проведения встречи президентов США и России в Вене действительно обсуждается, передает газета Die Presse.
Ранее сайт kp.ru писал, что президент России во время визита в Вену обратился к австрийскому канцлеру Себастьяну Курцу с предложением, организовать переговоры с Трампом в столице Австрии. Курц в свою очередь донес эту идею до главы Белого дома.
В субботу официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что президенты США и России рассматриваю Вену в качестве возможной площадки для двусторонней встречи.