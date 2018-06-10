2018-06-10T01:34:45+03:00
Политика

В Австрии подтвердили желание провести у себя встречу Путина с Трампом

Вице-канцлер Штрахе заявил, что такая возможность обсуждается с американской и российской сторонами
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Вице-канцлер и министр по делам государственной службы и спорта Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе.Вице-канцлер и министр по делам государственной службы и спорта Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе.Фото: REUTERS
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В правительстве Австрии считают, что Вена самое подходящее место для проведения саммита лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Такое заявление сделал вице-канцлер и министр по делам государственной службы и спорта страны Хайнц-Кристиан Штрахе.

«Не секрет, что мы как нейтральная страна выступаем за открытый диалог и посредничество. Вена идеально подходит как место проведения встречи», - отметил он.

Штрахе подтвердил, что возможность проведения встречи президентов США и России в Вене действительно обсуждается, передает газета Die Presse.

Ранее сайт kp.ru писал, что президент России во время визита в Вену обратился к австрийскому канцлеру Себастьяну Курцу с предложением, организовать переговоры с Трампом в столице Австрии. Курц в свою очередь донес эту идею до главы Белого дома.

В субботу официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что президенты США и России рассматриваю Вену в качестве возможной площадки для двусторонней встречи.

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