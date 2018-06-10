2018-06-10T03:56:25+03:00
Экономика

Россия и Белоруссия договорились снять ограничения на поставки молочной продукции

Россельхознадзор разрешит поставлять в страну продукцию четырех белорусских предприятий
Юлия ДИВЕЕВА
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Для белорусских предприятий в РФ снимут ограничения на поставки молокаДля белорусских предприятий в РФ снимут ограничения на поставки молокаФото: Олег РУКАВИЦЫН
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Правительства России и Белоруссии договорились о взаимном снятии ограничений на поставку молочной продукции. Об этом журналистам сообщила официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано.

По ее словам, стороны провели встречу, ключевым итогом которой стала разработка и подписание дорожной карты сотрудничества между департаментом ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуссии и Россельхознадзором по отмене ограничений на молоко и молочные продукты на 2018 год.

Мелано пояснила, что после того, как Минск предоставит необходимые документы о проведении проверки на трех белорусских молокозаводах, российское ведомство с 11 июля восстановит право экспорта молочной продукции для этих предприятий, передает ТАСС.

Также с 11 июня будут сняты ограничения на поставки в Россию продукции четырех белорусских предприятий: «Витебской бройлерной птицефабрики», «Вахавяк Плюс», «Гродненского мясокомбината» и «Белэкотехники».Сейчас в списке белорусских компаний, которым запрещено поставлять продукцию в Россию, входит около 60 компаний.

Кроме того, Минсельхоз Белоруссии пообещал расследовать причины появления нитратов в молочной продукции шести белорусских предприятий: «Молочного гостинца», «Слуцкого сыродельного комбината», «Оршанского молочного комбината», «Данон Пружаны», «Молодечненского молочнаого комбината» и "Минского молочного завода №1».

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