Пенс: Трамп готовился всю жизнь к встрече с Ким Чен Ыном

СЕГОДНЯ 04:49 2018-06-10T04:49:13+03:00

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Глава Белого дома Дональд Трамп всю свою жизнь готовился к встрече с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Такое заявление сделал вице-президент США Майкл Пенс, выступая на праздничном вечере христианской неправительственной организации «Коалиция веры и свободы» в Вашингтоне.

«Наступает исторический саммит между президентом США и председателем Ким Чен Ыном. Как заявил президент Трамп на этой неделе, он с уверенностью подходит к этому саммиту. Правда состоит в том, что он готовился к этому всю свою жизнь», - сказал Пенс.

Вице-президент уверен, что Трампу удалось положить конец «неудачным политическим решениям и нарушенным обещаниям, которые продолжались годами». Пенс подчеркнул, что при этом Соединенные Штаты и их союзники заняли жесткую позицию в отношении Пхеньяна, используя «беспрецедентное экономическое и дипломатическое давление», что и повлияло на изменение курса руководства КНДР, передает ТАСС.

Он напомнил, что Северная Корея приостановила все ядерные и ракетные испытания и без уступок со стороны США освободила из своих тюрем троих американцев, осужденных за шпионаж. По словам Пенса, для Трампа главное, чтобы Ким Чен Ын серьезно относился к урегулированию ситуации на Корейском полуострове.

«Президент действительно считает, что Ким Чен Ын хочет сделать что-то великое для своего народа», - подчеркнул вице-президент.

Как сообщал сайт kp.ru, переговоры Дональда Трампа и Ким Чен Ына состоятся 12 июня в Сингапуре. Стороны будут обсуждать вопрос денуклеаризации полуострова в обмен на отмену экономических санкций в отношении КНДР.