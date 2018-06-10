Канцелярия Трюдо ответила на обвинения Трампа в адрес премьер-министра Канады

СЕГОДНЯ 05:12 2018-06-10T05:12:06+03:00

В Отаве опровергают слова президента США в том, что глава канадского правительства изменил свою позицию

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Канцелярия канадского премьер-министра Джастина Трюдо распространила заявление в ответ на обвинения президента США Дональда Трампа. Пресс-секретарь Трюдо Кэмерон Ахмад разместил его в своем официальном Twitter.

Ранее сайт kp.ru рассказывал, что Трамп в своем микроблоге обвинил Трюдо во лжи. Заявив, что во время заседаний и двусторонних встреч на саммите глава правительства был «кротким и мягкм», а после отъезда американского гостя дал пресс-конференцию, на которой заявил совсем другие вещи. Президент США заявил, что он не одобрит и не подпишет итоговое коммюнике G7.

«Мы сфокусированы на всем, чего мы добились на саммите G7. Премьер-министр не говорил ничего того, что им не было сказано ранее - ни публично, ни в личных беседах с президентом», - говорится в заявлении канцелярии Трюдо.

Напомним, в субботу после завершения саммита G7 Трюдо дал итоговую пресс-конференцию, на которой сообщил, что все лидеры «семерки» одобрили совместное коммюнике и оно выражает позицию всех стран.