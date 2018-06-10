Избитый в Грузии парапланерист считает, что стал жертвой попытки передела бизнеса
Гражданин России Федор Челышев, избитый в грузинском курортном местечке Гудаури, считает, что стал жертвой попытки передела бизнеса. Он сообщил, что инцидент произошел в субботу утром, и сейчас парапланерист находится в больнице.
«Лежу под капельницей. Сотрясение, но кости целы. Скоро поправлюсь, не волнуйтесь», — рассказал РИА Новости.
Выяснилось, что Челышев организовывал для туристов полеты на параплане в Грузии. Работал официально и платил налоги в бюджет республики. Однако местные конкуренты стали угрожать ему и его друзьям из Украины, также занимающимся организацией полетов.
«Год назад мне сказали: либо ты работаешь и платишь нам, или ты здесь не работаешь… Это просто попытка передела бизнеса. Не имеет к этому отношение политика абсолютно никак», - уверен пострадавший.
По мнению Федора жители деревни решили устранить конкурентов, самовольно запретив приезжим заниматься парапланеризмом. Они перекрыли проезд к площадке на вершине горы, которую официально арендовали его друзья для полетов.
«Сегодня я приехал и хотел спросить, почему перекрыли проезд… На меня напали, отобрали камеру, избили», — рассказал Челышев.
Он отметил, что на трассе международного значения, на курорте, действует организованная преступность, и выразил надежду, что власти Грузии разберутся в этой ситуации.
Ранее сайт kp.ru писал, что местные жители горнолыжного курорта Гудаури избили парапланериста из России. После побоев мужчина попал в больницу с переломом носа, травмой ребер и внутренних органов. Нападение было снято на видеорегистратор в машине Челышева и попало в Сеть.
Избиение российского парапланериста в Гудаури попало на видео.В грузинском Гудаури видеорегистратор заснял, как местные жители избивают парапланериста Фёдора Челышева из России. На кадрах видно, как толпа из 10-15 человек валит мужчину на землю и наносит удары ногами. По словам знакомых спортсмена, инцидент произошёл из-за нежелания грузинских предпринимателей делить с россиянами бизнес по перевозке туристов на парапланах. МВД Грузии возбудило уголовное дело по двум статьям: Насилие и Повреждение чужого имущества .