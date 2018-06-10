Избитый в Грузии парапланерист считает, что стал жертвой попытки передела бизнеса

СЕГОДНЯ 05:36 2018-06-10T05:38:56+03:00

Федор Челышев признался, что местные конкуренты неоднократно угрожали и ему, и его коллегами из Украины

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Гражданин России Федор Челышев, избитый в грузинском курортном местечке Гудаури, считает, что стал жертвой попытки передела бизнеса. Он сообщил, что инцидент произошел в субботу утром, и сейчас парапланерист находится в больнице.

«Лежу под капельницей. Сотрясение, но кости целы. Скоро поправлюсь, не волнуйтесь», — рассказал РИА Новости.

Выяснилось, что Челышев организовывал для туристов полеты на параплане в Грузии. Работал официально и платил налоги в бюджет республики. Однако местные конкуренты стали угрожать ему и его друзьям из Украины, также занимающимся организацией полетов.

«Год назад мне сказали: либо ты работаешь и платишь нам, или ты здесь не работаешь… Это просто попытка передела бизнеса. Не имеет к этому отношение политика абсолютно никак», - уверен пострадавший.

По мнению Федора жители деревни решили устранить конкурентов, самовольно запретив приезжим заниматься парапланеризмом. Они перекрыли проезд к площадке на вершине горы, которую официально арендовали его друзья для полетов.

«Сегодня я приехал и хотел спросить, почему перекрыли проезд… На меня напали, отобрали камеру, избили», — рассказал Челышев.

Он отметил, что на трассе международного значения, на курорте, действует организованная преступность, и выразил надежду, что власти Грузии разберутся в этой ситуации.

Ранее сайт kp.ru писал, что местные жители горнолыжного курорта Гудаури избили парапланериста из России. После побоев мужчина попал в больницу с переломом носа, травмой ребер и внутренних органов. Нападение было снято на видеорегистратор в машине Челышева и попало в Сеть.