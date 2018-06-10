2018-06-10T06:45:37+03:00
Происшествия

В Польше разбился легкомоторный украинский самолет

Пострадали три человека, в том числе депутат Верховной рады
Юлия ДИВЕЕВА
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В польском Жешуве на легкомоторном самолете разбился депутат Верховной рады. Фото: стоп-кадр видеоВ польском Жешуве на легкомоторном самолете разбился депутат Верховной рады. Фото: стоп-кадр видео
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На юго-востоке Польше в городе Жешуве разбился небольшой легкомоторный самолет типа Cessna , который был зарегистрирован на Украине. Сообщается о пострадавших.

Машина рухнула при заходе не посадку в аэропорту. В результате ранения получили три человека, находившиеся на борту. Одного из них с самыми тяжелыми травмами доставили в больницу на вертолете скорой помощи, сообщает телеканал TVN24.

Как оказалось, одним из пострадавших в ЧП оказался народный депутат Верховной рады от «Радикальной партии Олега Ляшко» Юрий Чижмарь. Об этом сообщил его коллега Игорь Мосийчук на своей странице в Facebook.

Из-за этой аварии авиаслужбы вернули обратно в аэропорт Варшавы круизный лайнер, который вылетел из столицы в Жешув, а рейс из Лондона перенаправили в аэропорт Кракова.

Около 16:30 аэропорт города возобновил работу в нормальном режиме.

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