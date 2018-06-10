Трамп анонсировал визит премьера Италии в США

СЕГОДНЯ 07:06 2018-06-10T07:06:24+03:00

Изменить размер текста: A A

Президент США Дональд Трамп ожидает к себе в гости в скором времени премьер-министр Италии Джузеппе Конте. Об этом американский лидер сообщил в своем Twitter в субботу.

«Только что встретился с новым премьер-министром Италии Джузеппе Конте. Он действительно отличный парень», - написал президент

Трамп отметил, что примет главу кабинета министров в Белом доме ближайшее время. Он отметил, что Конте проделал большую работу, и народ Италии заслуживает такого руководителя.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, Конте поддержал предложение американского президента вновь вернуться к формату «Большой восьмерки», вернув в клуб Россию.

При этом канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что выражает мнение всех участников G7, говоря о том, что Россию нельзя возвращать в клуб, поскольку нет продвижений в вопросе урегулирования кризиса на Украине.