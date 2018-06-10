2018-06-10T07:06:24+03:00
Политика

Трамп анонсировал визит премьера Италии в США

Джузеппе Конте посетит Вашингтон в ближайшее время
Юлия ДИВЕЕВА
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп ожидает к себе в гости в скором времени премьер-министр Италии Джузеппе Конте. Об этом американский лидер сообщил в своем Twitter в субботу.

«Только что встретился с новым премьер-министром Италии Джузеппе Конте. Он действительно отличный парень», - написал президент

Трамп отметил, что примет главу кабинета министров в Белом доме ближайшее время. Он отметил, что Конте проделал большую работу, и народ Италии заслуживает такого руководителя.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, Конте поддержал предложение американского президента вновь вернуться к формату «Большой восьмерки», вернув в клуб Россию.

При этом канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что выражает мнение всех участников G7, говоря о том, что Россию нельзя возвращать в клуб, поскольку нет продвижений в вопросе урегулирования кризиса на Украине.

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