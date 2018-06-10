Правительство предложило увеличить штрафы для банков

СЕГОДНЯ 07:27 2018-06-10T07:27:36+03:00

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Центробанк может увеличить размеры штрафов к кредитным организациям за совершение их клиентами операций по обналичиванию и выводу средств заграницу. Такое предложение на рассмотрение Госдума внесло правительсвто РФ.

Поправки в закон о Банке России подразумевают, что за сомнительные операции банки будут платить штрафы в размере до одного процента от капитала. Сейчас кредитные организации не противодействуют клиентам в проведении таких финансовых операций, поскольку получаемая выгода гораздо выше сумм штрафов.

В Центробанке считают, что нововведение позволит эффективнее влиять на недобросовестные банки, налагая на них соизмеримые с штрафы. В правительстве отметили, что мера направлена в первую очередь на крупные и финансово устойчивые кредитные организации, передает ТАСС.

Также в проекте поправок говорится о возможности ЦБ применять к нарушителям меры в виде ограничений и запретов. Однако они могут негативно отразиться на добросовестных клиентах кредитной организации. Банк России сможет использовать такие меры в крайнем случае.