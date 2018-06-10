2018-06-10T09:00:19+03:00
Политика

СМИ: Япония опечалена прокладкой Россией линии связи на Курилы

В Токио заявили, что столь крупномасштабный проект не соответствует их позиции по вопросу о северных территориях
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Токио выразил Москве сожаление из-за прокладки линии связи на КурилыТокио выразил Москве сожаление из-за прокладки линии связи на КурилыФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Министерство иностранных дел Японии сожалеет о том, что Россия решила начать работы по прокладке волоконно-оптической линии связи на Курильские острова. Такое заявление сделали правительственные источники.

По их словам, японское Управление безопасности на море было уведомлено о начале работ еще во вторник, 5 июня. Российские представители сообщили, что прокладка будет вести в южной части Охотского моря в период с 10 июня по середину октября. В результате планируется соединить Сахалин с Курилами.

В МИД Японии заявили, что осуществление столь "крупномасштабного инфраструктурного проекта" не соответствует позиции Токио по вопросу о северных территориях, но все же поручили управлению безопасности уведомить суда о начинающихся в регионе работах, передает газета Sankei.

Ожидается, что оператор "Ростелеком" полностью завершит прокладку подводной волоконно-оптической линии связи на острова уже к 2019 году.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в апреле Япония уже выражала недовольство деятельностью нашей страны на Курилах. Так, беспокойство Токио вызвали планы России и США по совместному строительству дизельных электростанций.

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