2018-06-10T09:20:28+03:00
Политика

Президент Ирана поблагодарил Россию и КНР за поддержку ядерной сделки

Хасан Роухани подчеркнул, что попытки США навязать свою политику другим странам несут угрозу для всего мирового сообщества
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент Ирана Хасан Роухани и российский глава Владимир ПутинПрезидент Ирана Хасан Роухани и российский глава Владимир ПутинФото: REUTERS
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Иран благодарен России и Китаю за то, что они выступают в поддержку Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД). Такое заявление сделал президент Исламской Республики Хасан Роухани во время выступления на заседании совета лидеров стран-членов Шанхайской организации сотрудничества.

"Я хотел бы поблагодарить Россию и Китай за поддержку СВПД, я приветствую ваши усилия", — сказал глава государства.

Он подчеркнул, что сейчас Соединенные Штаты пытаются навязать свою политику другим странам, и такие действия несут угрозу для всего мирового сообщества, передает РИА Новости.

Напомним, что 8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе страны из иранской ядерной сделки и возобновлении всех замороженных ранее санкций в отношении республики.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что многие европейские государства осудили отказ Вашингтона от СВПД.

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