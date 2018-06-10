Президент Ирана поблагодарил Россию и КНР за поддержку ядерной сделки
Иран благодарен России и Китаю за то, что они выступают в поддержку Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД). Такое заявление сделал президент Исламской Республики Хасан Роухани во время выступления на заседании совета лидеров стран-членов Шанхайской организации сотрудничества.
"Я хотел бы поблагодарить Россию и Китай за поддержку СВПД, я приветствую ваши усилия", — сказал глава государства.
Он подчеркнул, что сейчас Соединенные Штаты пытаются навязать свою политику другим странам, и такие действия несут угрозу для всего мирового сообщества, передает РИА Новости.
Напомним, что 8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе страны из иранской ядерной сделки и возобновлении всех замороженных ранее санкций в отношении республики.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что многие европейские государства осудили отказ Вашингтона от СВПД.
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