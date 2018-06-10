Путин отметил значительные успехи в борьбе с терроризмом в Сирии

СЕГОДНЯ 10:33 2018-06-10T10:34:06+03:00

В настоящий момент на подконтрольной Дамаску территории проживает около 90% всего населения страны

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За последние годы сирийским властям удалось добиться серьезных успехов в борьбе с терроризмом, считает президент России Владимир Путин. Выступая на расширенном заседании саммита Шанхайской организации сотрудничества, глава государства напомним, что на данный момент на подконтрольной Дамаску территории проживает уже около 90% всего населения страны.

"Благодаря слаженным действиям России, сирийского правительства, Ирана, Турции, других партнеров, включая Казахстан, удалось в значительной мере подавить террористическую активность в этой стране. Тем самым был открыт путь к политическому урегулированию", - сказал Путин.

Он особенно подчеркнул, что правительство САР продолжает выполнять взятые на себя обязательства по урегулированию ситуацию, в том числе по договоренностям, достигнутым в январе этого года в ходе Конгресса сирийского национального диалога в Сочи. Речь идет, прежде всего, о создании специального комитета для подготовки новой Конституции страны.

Теперь Россия ожидает подобных дружественных шагов от представителей сирийских оппозиционных сил, передает ТАСС.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Путин назвал борьбу с терроризмом приоритетным направлением совместной деятельности стран ШОС.