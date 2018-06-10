2018-06-10T10:48:32+03:00
Политика

Путин обсудил судьбу Вышинского в телефонном разговоре с Порошенко

Инициатива проведения данных переговоров исходила от украинской стороны, подчеркнул президент России
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент России Владимир ПутинПрезидент России Владимир ПутинФото: REUTERS
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Президент России Владимир Путин рассказал, что во время субботнего телефонного разговора с украинским лидером Петром Порошенко поднимался вопрос двустороннего обмена заключенными. Речь шла, в частности, об освобождении из-под ареста главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского, который в настоящий момент находится в херсонском СИЗО.

"Говорить о том, как этот вопрос решится, пока преждевременно, я бы от этого воздержался прежде всего для того, чтобы ничего здесь не нарушить и ничему не помешать", - сказал Путин во время пресс-конференции по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества.

И хотя стороны пока не пришли к какому-либо конкретному решению по данному вопросу, президент РФ считает, что проявление Киевом инициативы уже говорил о его заинтересованности в вопросе урегулирования сложившейся в стране ситуации, передает ТАСС.

Напомним, что Кирилл Вышинский был задержан в Киеве 15 мая. Сотрудники Службы безопасности Украины обвинили его в государственной измене и этапировали в Херсон. После суд поместил журналиста под арест на два месяца без права выхода под залог.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что в начале июня главред агентства подал прошение Петру Порошенко на отказ от украинского гражданства и обратился за помощью к Владимиру Путину.

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