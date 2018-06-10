Путин призвал прекратить "болтовню" вокруг инцидента в Солсбери

СЕГОДНЯ 11:21 2018-06-10T11:23:07+03:00

Президент России указал на то, что сейчас европейские страны должны перейти к конкретным вопросам сотрудничества с РФ

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Президент России Владимир Путин указал на то, что все обвинения стран-членов G7 в якобы причастности нашей страны к инциденту в Солсбери являются бездоказательными, поэтому им стоит прекратить "болтовню" вокруг этого дела. Об этом глава государства сказал на пресс-конференции по итогам своего трехдневного визита в Китай.

Он сделал такое заявление в ответ на итоговое коммюнике саммита G7, который накануне прошел в Канаде. Ранее сайт kp.ru писал о том, что в данном документе лидеры клуба призывают Россию к прекращению "дестабилизирующего поведения", которое проявляется, в том числе, в оказании поддержки правительству Сирии.

"Что касается слов о дестабилизирующих действиях, то так же, как и в отношении некоторых других событий, в частности, все проявили солидарность с Лондоном по поводу известного события в Солсбери, но ничего конкретного опять сказано не было. Все говорится "с большой степенью вероятности", - сказал Путин.

Он подчеркнул, что вся солидарность европейского общества стоится на "зыбкой почве", и сейчас эти страны должны "прекратить творческую болтовню", чтобы перейти к конкретным вопросам по сотрудничеству с Россией, передает ТАСС.