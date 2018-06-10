Следующий саммит лидеров стран-членов ШОС пройдет в Киргизии

СЕГОДНЯ 11:51 2018-06-10T11:52:12+03:00

Председательство в организации ежегодно передается от одного государства к другому

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Следующий саммит лидеров стран Шанхайской организации сотрудничества, который запланирован на 2019 год, пройдет в Киргизии. Такое решение было принято по итогам заседания руководителей государств-членов ШОС, состоявшегося накануне в Китае.

"Председательство в организации на предстоящий период переходит к Кыргызской Республике", — говорится в итоговом информационном сообщении.

Напомним, что ШОС была основана в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. В 2015 году началась процедура включения в состав международной организации Индии и Пакистана

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в воскресенье, 10 июня, в КНР завершился очередной саммит ШОС, по итогам котором лидеры подписали Циндаоскую декларацию и еще более десятка документов, касающихся сотрудничества, борьбы с терроризмом и других сфер.