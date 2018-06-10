Жена Андрея Дементьева опровергла собщения о его госпитализации

СЕГОДНЯ 13:01 2018-06-10T13:01:02+03:00

Поэт действительно посещал больницу, но это был запланированный визит

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Супруга известного русского поэта Андрея Дементьева Анна Пугач опровергла сообщения о том, что он был экстренно госпитализирован в связи с резким ухудшением состояния здоровья.

Так, сайт kp.ru писал о том, что, по данным ряда СМИ, мужчина был доставлен в одну из московских больниц. Причиной госпитализации якобы стали осложнения воспалительного заболевания.

Пугач подчеркнула, что сейчас ее муж находится дома и чувствует себя хорошо. Между тем, визит в медицинское учреждение действительно имел место, но был заранее запланирован.

"Мы ездили в Боткинскую больницу, сейчас он дома, чувствует себя хорошо", - передает ТАСС со ссылкой на супругу поэта.

Напомним, что 89-летний Андрей Дементьев является лауреатом Государственной премии СССР, членом Союза писателей Советского Союза и почетным членом Российской академии художеств. На протяжении более чем десяти лет он возглавлял журнал "Юность".