2018-06-10T13:47:16+03:00
Спорт

Глава UFC анонсировал бой Нурмагомедова с Макгрегором

Следующим противником российского бойца, вероятнее всего, станет именитый ирландец
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Хабиб НурмагомедовХабиб НурмагомедовФото: REUTERS
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Президент спортивной организации UFC Дэйна Уайт заявил, что следующим соперником российского бойца Хабиба Нурмагомедова станет ирландец Конор Макгрегор.

"Думаю, у Хабиба будет отличный бой с Конором. Этот поединок должен состояться. Я пока не разговаривал с Конором, но мы встретимся, чтобы это обсудить до того, как он предстанет перед судом", - сказал Уайт в интервью, опубликованном на канале UFC в YouTube.

Глава организации подчеркнул, что проведение поединка на турнире в Москве невозможно, поэтому спортсмены, вероятнее всего, сойдутся на одном из рингов Лас-Вегаса.

Напомним, что сейчас ирландский боец находится под следствием. В четверг, 14 июня, суд вынесет окончательное решение по делу о его нападении на автобус с другими спортсменами в Нью-Йорке.

Между тем, представители российского чемпиона считают ирландца недостойным соперниками, предпочитая ему канадца Сен-Пьера, передает сайт kp.ru.

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