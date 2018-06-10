2018-06-10T14:18:41+03:00
Политика

Путин об итогах «Прямой линии»: персональная ответственность чиновников должна быть усилена

Президент отметил, что готов и в будущем отвечать на вопросы граждан в таком формате
Екатерина БОЛГОВА
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Президент РФ Владимир Путин во время "Прямой линии" 7 июня 2018 годаПрезидент РФ Владимир Путин во время "Прямой линии" 7 июня 2018 годаФото: REUTERS
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Комментируя итоги прошедшей 7 июня «Прямой линии» президент России Владимир Путин заявил, что персональная ответственность представителей госорганов за принимаемые ими решения должна быть очевидной для россиян.

«Персональная ответственность за принятые решения и за достижение целевых показателей должна быть усилена... Персонификация должна быть очевидной», - сказал Путин в интервью для программы «Итоги недели» на канале НТВ.

Этим он объяснил участие в «Прямой линии» министров и губернаторов.

«Страна их должна знать и видеть. Я думаю, что мои коллеги вот эту ответственность дополнительно еще почувствовали на своих плечах», - добавил президент.

Он отметил, что готов и в будущем отвечать на вопросы граждан в таком формате.

«Это даже не то, что я выступал в роли арбитра, я привлекал для ответов на вопросы граждан тех людей, руководителей отраслей, которые отвечают за тот или иной вопрос, за то или иное направление», - пояснил глава государства.

Он подчеркнул, что ждет от представителей государственных органов реальных шагов по решению озвученных проблем.

Как сообщал сайт kp.ru, 7 июня 16-я по счету «Прямая линия» с Владимиром Путиным прошла в обновленном формате: президент задавал вопросы в прямом эфире представителям правительства и руководства регионов.

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