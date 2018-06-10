2018-06-10T15:07:05+03:00
Происшествия

В Японии автомобиль врезался в супермаркет, ранения получили 14 человек

За рулем машины находился 55-летний мужчина, причина инцидента устанавливается
Екатерина БОЛГОВА
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В Японии автомобиль врезался в супермаркетВ Японии автомобиль врезался в супермаркетФото: REUTERS
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В японском городе Сибукава префектуры Гумма (к северо-западу от Токио) в здание супермаркета врезался автомобиль. В результате происшествия ранения различной степени тяжести получили не меньше 14 человек. Еще один человек находится без сознания, сообщает телеканал NHK.

По сведениям местных правоохранительных органов, инцидент произошел около 16 часов по местному времени (10.00 по московскому времени). Автомобиль влетел в торговый зал супермаркета через стеклянную витрину. За рулем машины находился 55-летний мужчина, который не пострадал. По данным агентства Kyodo, он был арестован на месте происшествия.

Отмечается, что в результате произошедшего девять человек получили тяжелые травмы, еще пятеро – травмы средней степени тяжести. Один человек находится без сознания. Причина случившегося устанавливается, других подробностей происшествия пока нет.

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