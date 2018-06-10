В Электростали при пожаре в квартире пострадал человек

СЕГОДНЯ 15:22 2018-06-10T15:23:02+03:00

Для ликвидации пожара понадобились три пожарные машины и 11 спасателей Фото: Олег ЗОЛОТО

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В подмосковной Электростали утром 10 июня пожарные ликвидировали возгорание в квартире. К сожалению, в результате пожара один человек пострадал. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Московской области.

- Сообщение о пожаре поступило в оперативно-дежурную смену ЦУКС в 9.07. Пожарные сразу же выехали на место по адресу: Московская область, городской округ Электросталь, улица Второва, дом 10, квартира 20, - сообщили в ГУ МЧС России по Московской области. - Ликвидировать пожар удалось в 9.15.

Для ликвидации пожара понадобились три пожарные машины и 11 спасателей.

Спасатели напомнили, что нужно сохранять спокойствие, не поддаваться панике. И в случае необходимости звонить 01 или 101 с мобильного, а также обращайться в Главное управление МЧС России по Московской области по телефону доверия 8-(498)-505-41-70.