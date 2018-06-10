Митинг оппозиции в Москве собрал около 1,7 тысяч человек

СЕГОДНЯ 15:25 2018-06-10T15:25:06+03:00

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В митинге оппозиции, который проходит в воскресенье, 10 июня, на проспекте Академика Сахарова в Москве, участвуют около 1,7 тыс. человек. Такие цифры озвучили в пресс-службе Главного управления МВД России по городу.

"На проспекте Академика Сахарова проходит согласованное властями города Москвы публичное мероприятие, в котором принимают участие около 1700 человек", - говорится на официальном сайте ведомства.

Подчеркивается, что на данный момент не зафиксировано каких-либо серьезных нарушений или других инцидентов. Охрану правопорядка и безопасности обеспечивают сотрудники полиции и Росгвардии.

Стоит отметить, что с московскими властями было согласовано проведение данной демонстрации при участии до десяти тысяч человек.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что несколько дней назад в столице прошел также митинг левой оппозиции. Корреспондент "КП" побывал на этом мероприятии и повстречался с "царем".