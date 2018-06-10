Самолет Трампа приземлился в Сингапуре, где пройдет саммит США-КНДР

СЕГОДНЯ 15:51 2018-06-10T15:51:42+03:00

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Личный самолет американского президента Дональда Трампа прибыл в Сингапур. В воскресенье, 10 июня, он приземлился на базе Военно-воздушных сил принимающей стороны в Пайя-Леба.

По данным агентства Reuters, сразу по прибытию президент направился в гостиницу Shangri-La.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что еще один участник предстоящего двустороннего саммита - глава КНДР Ким Чен Ын также прибыл в Сингапур. В аэропорту его встречал министр иностранных дел страны Вивиан Балакришнан, который уже успел похвастаться фотографией с северокорейским лидером у себя в соцсетях.

Напомним, что именно на сингапурском острове Сентос пройдет историческая встреча Ким Чен Ына и Трампа. До этого лидеры двух стран никогда не виделись лично. Ожидается, что в ходе переговоров будут затронуты вопросы денуклеаризации Корейского полуострова, отмены санкций в отношении Пхеньяна и налаживание двусторонних отношений.