В грузинском Марнеули из выброшенных на мусорную свалку яиц вылупились цыплята

СЕГОДНЯ 16:19 2018-06-10T17:07:37+03:00

Сотни цыплят добрались до центра города, а некоторые местные жители взяли птиц себе [видео]

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В городе Марнеули на востоке Грузии из яиц, выброшенных местной птицефабрикой на мусорную свалку, вылупились цыплята. На предприятии решили, что яйца уже испортились, но внешние условия позволили птицам вылупиться. Видео произошедшего распространяют очевидцы в социальной сети Facebook.

Сотни цыплят смогли добраться с окраины до центра города, а некоторые местные жители взяли птиц себе. Об этом сообщил мэр Марнеули Тимур Абазов, назвав произошедшее необычным.

"Насколько мне известно, на птицефабрике посчитали, что яйца были испорченными, и выкинули их на свалку, а там оказались такие условия, как если бы их высиживала курица, следовательно, вылупилось много цыплят. Многие местные жители забрали цыплят домой", — заявил Абазов, слова которого передают грузинские СМИ.