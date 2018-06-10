2018-06-10T17:21:57+03:00
Политика

Порошенко благодарен лидерам «Большой семерки» за «мощный сигнал» поддержки Украины

По словам украинского лидера, саммит G7 в Канаде подтвердил, что Украина находится «среди ключевых приоритетов свободного мира»
Екатерина БОЛГОВА
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Президент Украины Петр ПорошенкоПрезидент Украины Петр ПорошенкоФото: REUTERS
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Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил лидеров «Большой семерки» за «мощный сигнал» поддержки Киева. По его словам, канадский саммит G7 свидетельствует о том, что Украина присутствует «среди ключевых приоритетов свободного мира».

«Благодарен лидерам «Большой семерки» и ЕС за мощный сигнал поддержки Украины. Саммит в Шарлевуа и мои контакты с руководством «cемерки» накануне этой встречи подтверждают, что Украина находится среди ключевых приоритетов свободного мира», — написал Порошенко в Facebook.

Он также отметил «четкий консолидированный месседж» о том, что Москве надо «избавиться от иллюзий и добросовестно выполнять свои обязательства».

«Условия предельно четкие: сначала уважение к международному праву, прекращение агрессии в Донбассе и возвращение Крыма Украине», — заявил он.

Ранее главы стран «Большой семерки» призвали Россию отказаться от «дестабилизирующего поведения».

Напомним, 8-9 июня в Канаде состоятся саммит G7. Крым вошел в состав России по итогам проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей региона поддержали воссоединение с РФ.

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