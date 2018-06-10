2018-06-10T17:45:49+03:00
Звезды

Меган Маркл нарушила правила королевского этикета

На церемонию выноса знамени перед строем супруга британского принца надела платье с открытыми плечами
Екатерина БОЛГОВА
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Меган МарклМеган МарклФото: REUTERS
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Супруга принца Великобритании Гарри Меган Маркл нарушила правила королевского этикета. Как пишет издание The Sun, Меган появилась на публике в слишком открытом наряде.

Отмечается, что на церемонию выноса знамени перед строем Trooping the Colour Маркл выбрала розовое платье с открытыми плечами. Но, согласно правилам, у дамы королевской семьи на публичных мероприятиях плечи должны быть закрыты. Авторство платья принадлежит дизайнеру Каролине Эррере. Наряд Меган дополнила эффективной шляпкой.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 19 мая 2018 года состоялось одно из самых ярких светских событий года - церемония свадьбы принца Гарри и Меган Маркл. На венчание были приглашены около 3 тысячи гостей, а за прибытием новобрачных в Виндзорский замок следили более 100 тысяч британцев и гостей Туманного Альбиона.

Супруга принца Гарри выбрала для публичного мероприятия платье с открытыми плечами Фото: YouTube

Супруга принца Гарри выбрала для публичного мероприятия платье с открытыми плечамиФото: YouTube

Фото: YouTube

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