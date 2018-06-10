2018-06-10T18:59:58+03:00
Спорт

«Мы не только футболисты, но и обычные люди»: сборная Мексики ответила на критику после вечеринки с проститутками

Ранее СМИ сообщили, что после товарищеского матча с Шотландией девять игроков мексиканской команды устроили вечеринку длиной почти в сутки
Екатерина БОЛГОВА
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Сборная Мексики по футболуСборная Мексики по футболуФото: REUTERS
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Полузащитник сборной Мексики Андрес Гуардадо ответил на критику в адрес команды после вечеринки с 30 проститутками. По словам футболиста, игроки — обычные люди, которым нужно расслабиться после матча.

«Мы не только футболисты, но еще и обычные люди, поэтому мы можем позволить себе делать то, что захотим, находясь вне поля», — сказал Гуардадо.

Футболист отметил, что игроки мексиканской сборной не нарушали никаких правил, а дисциплину они соблюдают, передает Le Figaro.

Напомним, ранее СМИ сообщили о громком скандале с участием мексиканской сборной незадолго до чемпионата мира по футболу. После проигрыша в товарищеском матче с Шотландией девять игроков мексиканской команды устроили вечеринку длиной почти в сутки с участием 30 девушек из "эскорт-услуг". Отмечалось, что игроков за это наказывать не будут. Мероприятие прошло в официальный выходной день, а к тренировкам все футболисты прибыли точно и четко в срок.

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