2018-06-10T19:23:55+03:00
В мире

Глава МИД Германии: ЕС следует активнее защищать свои интересы в свете действий Трампа

Президент США ранее заявил, что дал распоряжение своим представителям не подписывать итоговое коммюнике саммита «Большой семерки»
Екатерина БОЛГОВА
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Министр иностранных дел Германии Хайко МаасМинистр иностранных дел Германии Хайко МаасФото: REUTERS
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Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Евросоюз должен активнее защищать свои интересы в свете поведения президента США Дональда Трампа.

Напомним, накануне американский лидер написал в своем микроблоге в Twitter, что дал распоряжение своим представителям не подписывать итоговое коммюнике саммита «Большой семерки».

«Один твит может очень быстро разрушить невероятно много доверия», - написал Маас в той же соцсети Twittter.

По его словам, Объединенная Европа должна стать ответом на «Америка прежде всего».

«Тем важнее, чтобы Европа сплотилась и еще активнее защищала свои интересы», - отметил глава МИД ФРГ.

Президент США заявил, что принял такое решение, основываясь «на ложных заявлениях Джастина на его пресс-конференции». До этого премьер-министр Канады сообщил, что участникам «Большой семерки» смогли согласовать итоговое коммюнике саммита, прошедшего 8-9 июня в канадском городе Ла Мальбе.

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