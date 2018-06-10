Украинский генерал заявил, когда Киев вряд ли вернет Крым и Донбасс в ближайшее время

СЕГОДНЯ 19:54 2018-06-10T19:54:41+03:00

По словам экс-главы ГСУ СБУ, "ближайшее время — это пять, десять, пятнадцать лет"

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Экс-руководитель главного следственного управления СБУ генерал-майор Василий Вовк заявил, что Киев вряд ли вернет Донбасс и Крым в ближайшее время.

"Ближайшее время — это пять, десять, пятнадцать лет", — сказал Вовк.

По его словам, подавляющее большинство жителей востока Украины не хотят возвращения, многие из них получили российское гражданство.

"Надо говорить правду, а не смешить людей, что "весь Донбасс на 99 процентов готов завтра вернуться в Украину". Мы же знаем реальную ситуацию: даже не оккупированные территории, а те, которые находятся вокруг них, в "серой зоне" и дальше, больше смотрят в сторону России", — заявил генерал.

Кроме того, он подчеркнул, что в Крыму "ненавидят Украину", передает ObozTV.

Напомним, Крым воссоединился с Россией по итогам проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство жителей полуострова проголосовали за вхождение региона в состав РФ. После произошедшего в Киеве госпереворота о независимости объявили Донецкая и Луганская народные республики, украинские власти начали военную операцию на этих территориях.