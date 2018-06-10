Инстаграм-блогеру угрожают убийством из-за фото в Помпеях

СЕГОДНЯ 20:20 2018-06-10T20:20:21+03:00

Молодой человек сфотографировался на разрушенной колонне в древнеримском городе, после чего его обвинили в неуважении к истории и итальянцам

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Инстаграм-блогеру Нилсу угрожают убийством из-за его фотографии в Помпеях. Молодой человек забрался на разрушенную колонну в древнеримском городе, подписав изображение:

"Небольшое место, где не было людей. Я мог забраться туда, и никто не кричал на меня и не просил слезть. Это то, что мне было нужно".

После это пользователи социальной сети обвинили Нилса в неуважении к истории и итальянцам. Активисты даже написали письмо итальянским властям с просьбой о том, чтобы блогера привлекли к ответственности за сове недостойное поведение. Некоторые потребовали расправы над парнем.

Нилс не стал удалять эту фотографию, но поменял подпись под ней.

"Я хотел бы извиниться за фото на колонне. Это был не самый мой умный поступок. До этого я не знал об историческом значении этого места. Я не имел в виду ничего плохого. Для меня это хороший урок. Я должен знать, где и как себя нужно вести", - написал молодой человек.

Раскаявшись, Нилс перевел финансовую помощь Фонду для дальнейшего изучения и сохранения культурного наследия.