Жена президента Сирии встретилась с российской делегацией

СЕГОДНЯ 20:59 2018-06-10T20:59:37+03:00

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Жена президента Сирии Асма Асад встретилась с представителями российской делегации, посетившими республику с рабочим визитом. Об этом сообщил глава делегации, депутат Госдумы Дмитрий Саблин.

«Поприветствовать делегацию пришла жена президента Асма Асад, известная своей гуманитарной деятельностью, поддержкой семей, потерявших на войне близких», — рассказал депутат.

Он отметил, что в ходе общения была «запланирована совместная с Всероссийской организацией ветеранов «Боевое братство» гуманитарная акция», передает "Интерфакс".

Напомним, в октябре 2016 года Асма Асад дала большое интервью после восьмилетнего молчания. Она рассказала об обстановке в Сирии и о том, как враги мужа уговаривали ее сбежать из страны. При этом супруга президента подчеркнула, что не собирается уезжать из Сирии.