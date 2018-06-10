2018-06-10T21:47:05+03:00
В мире

Посол РФ в США: жизнь русскоговорящих ухудшилась на фоне кампании по дискредитации России

По словам Анатолия Антонова, посольство поднимает эту тему на встречах с представителями администрации США
Екатерина БОЛГОВА
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Посол России в США Анатолий АнтоновПосол России в США Анатолий АнтоновФото: REUTERS
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Жизнь русскоговорящих в Соединенных штатах ухудшилась на фоне организованной в стране кампании по дискредитации России, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«В информационном пространстве продолжается беспрецедентная кампания дискредитация нашей страны, ее роли и места в мире, что не может не отражаться на жизни диаспоры», — сказал Антонов, выступая на отчетно-выборном форуме соотечественников.

Посол России в США отметил, что посольство со своей стороны поднимает эти темы на встречах с представителями администрации Соединенных Штатов.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее Антонов, комментируя международную обстановку после «инцидента в Солсбери» заявил, что провокации против России готовились более трех недель. По его словам, события в Великобритании – это только предлог, чтобы осуществить давно задуманную провокацию в отношении российского государства.

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