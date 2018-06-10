В Киеве сообщили, что украинских послов нет в России и еще 15 странах

СЕГОДНЯ 22:05 2018-06-10T22:05:33+03:00

В Киеве назвали страны, в которых нет украинских послов Фото: REUTERS

В МИД Украины пояснили, что процедура назначения глав зарубежных диппредставительств является длительной

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В Киеве сообщили, что украинских послов в настоящее время нет в России и еще 15 странах.

По данным Министерства иностранных дел Украины, не назначены в России, Армении, Киргизии, Греции, Дании, Эстонии, Латвии, Ирландии, Хорватии, Черногории, Швейцарии, Эфиопии, Перу, ЮАР, Алжире и на Кубе.

«Процедура назначения руководителей зарубежных дипломатических учреждений является длительной и состоит из целого ряда этапов: подбор кандидатуры, согласование кандидата президентом Украины, ожидание на агреман принимающей стороны, подготовка указа президента», — объяснили в украинском внешнеполитическом ведомстве, передает УНН.

Напомним, в апреле в министерстве иностранных дел Украины рассказали, что в России остаются 37 украинских дипломатов.

«(В России) остались 37 наших дипломатов. Сейчас мы подаём на согласование недостающее число», — заявила замглавы украинского МИД по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль.

В конце марта Киев объявил о высылке 13 сотрудников дипломатических учреждений России.