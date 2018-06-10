2018-06-10T22:43:26+03:00
Происшествия

Движение по дороге из Грузии в Россию парализовано из-за конфликта парапланеристов в Гудаури

Полиция задержала по делу об избиении российского парапланериста Федора Челышева
Екатерина БОЛГОВА
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Избиение российского парапланерста в ГудауриИзбиение российского парапланерста в ГудауриФото: скриншот видео
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На ведущей из Грузии в Россию дороге Мцхета-Степанцминда-Ларс заблокировали движение автотранспорта после конфликта между грузинскими и иностранными пилотами-парапланеристами на горнолыжном курорте Гудаури.

Полиция вызвала на допрос и задержала четырех грузинских парапланеристов по делу об избиении российского парапланериста Федора Челышева. Жители Гудаури заблокировали движение на дороге, требуя освободить задержанных.

«Следствием установлено, что 9 июня текущего года, в Гудаури, около территории гостиницы «Бидара», гражданам России Федору Челышеву и Сергею Дементьеву оказали физическое оскорбление и повредили их автомобили», — сообщается на сайте ведомства.

Ранее стало известно, что ссора между грузинскими пилотами и группой парапланеристов из России и Украины переросла в драку.

Автодорога Мцхета-Степанцминда-Ларс (Военно-Грузинская дорога) является единственным сухопутным маршрутом, связывающим Грузию и Армению с Россией.

Избиение российского парапланериста в Гудаури попало на видео.В грузинском Гудаури видеорегистратор заснял, как местные жители избивают парапланериста Фёдора Челышева из России. На кадрах видно, как толпа из 10-15 человек валит мужчину на землю и наносит удары ногами. По словам знакомых спортсмена, инцидент произошёл из-за нежелания грузинских предпринимателей делить с россиянами бизнес по перевозке туристов на парапланах. МВД Грузии возбудило уголовное дело по двум статьям: Насилие и Повреждение чужого имущества .

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