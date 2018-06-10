Движение по дороге из Грузии в Россию парализовано из-за конфликта парапланеристов в Гудаури
На ведущей из Грузии в Россию дороге Мцхета-Степанцминда-Ларс заблокировали движение автотранспорта после конфликта между грузинскими и иностранными пилотами-парапланеристами на горнолыжном курорте Гудаури.
Полиция вызвала на допрос и задержала четырех грузинских парапланеристов по делу об избиении российского парапланериста Федора Челышева. Жители Гудаури заблокировали движение на дороге, требуя освободить задержанных.
«Следствием установлено, что 9 июня текущего года, в Гудаури, около территории гостиницы «Бидара», гражданам России Федору Челышеву и Сергею Дементьеву оказали физическое оскорбление и повредили их автомобили», — сообщается на сайте ведомства.
Ранее стало известно, что ссора между грузинскими пилотами и группой парапланеристов из России и Украины переросла в драку.
Автодорога Мцхета-Степанцминда-Ларс (Военно-Грузинская дорога) является единственным сухопутным маршрутом, связывающим Грузию и Армению с Россией.
Избиение российского парапланериста в Гудаури попало на видео.В грузинском Гудаури видеорегистратор заснял, как местные жители избивают парапланериста Фёдора Челышева из России. На кадрах видно, как толпа из 10-15 человек валит мужчину на землю и наносит удары ногами. По словам знакомых спортсмена, инцидент произошёл из-за нежелания грузинских предпринимателей делить с россиянами бизнес по перевозке туристов на парапланах. МВД Грузии возбудило уголовное дело по двум статьям: Насилие и Повреждение чужого имущества .