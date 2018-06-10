2018-06-10T22:58:48+03:00
В мире

«Сцепились в адской драке»: Захарова прокомментировала разногласия в G7

Ранее лидеры «Большой семерки» призвали Россию отказаться от «дестабилизирующего поведения»
Екатерина БОЛГОВА
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Фото: Михаил Джапаридзе/ТАССОфициальный представитель МИД России Мария Захарова. Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала разногласия

в G7 после отказал президента США Дональда Трампа подписывать итоговое коммюнике саммита, прошедшего в Канаде.

«Призвав Россию прекратить «дестабилизирующее поведение», члены G7 тут же сцепились в адской драке, обвиняя друг друга во лжи и обзывая последними словами», — написала дипломат в Facebook.

Напомним, ранее лидеры «Большой семерки» призвали Россию отказаться от «дестабилизирующего поведения».

Кроме того, советник президента США заявил, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо «нанес удар в спину» Соединенным Штатам во время выступления по итогам саммита G7, обвинив американского партнера в «оскорбительных пошлинах».

В бундестаге сообщили, что Трамп устроил катастрофу на саммите G7 своими публикациями в социальной сети о «нечестном и слабом» поведении Трюдо. В МИД Германии заявили, что доверие к Трампу после саммита G7 подорвано.

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