Британский бизнесмен заявил, что не получал никакой помощи от РФ за агитацию в пользу Brexit

10 Июнь 23:18 2018-06-10T23:18:00+03:00

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Британский бизнесмен Аррон Бэнкс, которого издание The Sunday Times обвинило в связях с Москвой, заверил, что не получал никакой финансовой помощи от России за агитацию в пользу выхода Великобритании из Европейского союза. Он назвал публикацию еженедельной газеты «абсолютной чушью» и сравнил обвинения в свой адрес с охотой на салемских ведьм в США.

«Нет, конечно же, нет. Если вы знаете, что я должен был (ее получить), то я все еще нахожусь в ожидании (банковского) чека. Это просто полная, абсолютная чушь», - сказал предприниматель в интервью агентству Reuters.

Кроме того, Бэнкс поделился с журналистами своим мнением по поводу причины появления «обвинительной» статьи в The Sunday Times. Как считает бизнесмен, в настоящее время в Соединенном Королевстве идет процесс сворачивания Brexit, и на его фоне предпринимаются попытки дискредитировать каждого, кто агитировал за выход Британии из ЕС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, Великобритания по итогам прошедшего в июне 2016 года референдума должна выйти из состава Евросоюза не позже 29 марта 2019 года. При этом с лета 2017-го Лондон ведет с Брюсселем переговоры об условиях Brexit.