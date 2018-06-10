2018-06-10T23:23:12+03:00
Звезды

Умер Джексон Оделл — 20-летний актер из сериала «Голдберги»

Актер найден мертвым в своем доме, насильственных признаков смерти не обнаружено
Екатерина БОЛГОВА
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Американский актер Джексон ОделлАмериканский актер Джексон ОделлФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Умер Джексон Оделл — 20-летний американский актер. Он стал знаменитым после съемок в популярном сериале «Голдберги».

Как сообщает издание Mirror, актера нашли мертвым в его доме в Сан-Фернандо, штат Калифорния. Это произошло в пятницу, 8 июня, однако известно стало позже. Насильственных признаков смерти представители полиции не обнаружили. В настоящее время не определена причина, по которой скончался 20-летний молодой человек.

Джексон Оделл начал играть в кино с 12 лет. Он стал известным после роли в сериале «Голдберги». Также он занимался музыкой: в частности, в этом году он написал несколько песен к фильму Forever Your Girl.

Как сообщал сайт kp.ru, в апреле в Великобритании внезапно умер актер театра и кино Алекс Беккет. Ему было 35 лет.

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