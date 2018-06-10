Глава МИД Италии и генсек НАТО обсудили отношения с Россией

10 Июнь 23:38 2018-06-10T23:38:18+03:00

Итальянский министр высказался за более частое проведение встреч представителей стран альянса с привлечением российских военных руководителей

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Глава МИД Италии Энцо Моаверо-Миланези во время встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом выразил надежду на активизацию работы Совета Россия - НАТО.

Как сообщила пресс-служба дипломатического ведомства, Моаверо-Миланези высказался за более частое проведение встреч предстаивтелей стран альянса с привлечением российских военных руководителей, следуя политике "двойного пути", которая была утверждена на саммите стран НАТО в Варшаве в 2016 году".

Итальянский министр и генсек НАТО также обсудили подготовку к саммиту НАТО, запланированному на июль. Глава МИД выразил надежду, что в ходе переговоров будет подписан совместный политический документ НАТО — ЕС. Моаверо-Миланези пригласил Столтенберга принять участие в ежегодной конференции "Средиземноморские диалоги" в Риме.

В рамках визита в Италию у Столтенберга также состоятся встречи с премьером Джузеппе Конте и главой Минобороны страны Элизабеттой Трентой, передает ТАСС.