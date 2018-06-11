2018-06-11T00:01:46+03:00
Политика

Мария Гайдар решила уйти из Одесского облсовета

Как стало известно, политик намерена сложить с себя полномочия депутата
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Мария ГайдарМария ГайдарФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

В воскресенье, 10 июня, появилась информация о том, что Мария Гайдар решила сложить с себя полномочия депутата Одесского областного совета.

Об уходе политика в отставку сказано в проекте решения облсовета. «Досрочно прекратить полномочия депутата Одесского областного совета Гайдар М.Е., избранного в многомандатном избирательном округе по избирательным списком Одесской территориальной организации партии Блок Петра Порошенко "Солидарность"», - цитируют украинские СМИ текст этого документа.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в 2015 году президент Украины Петр Порошенко подписал указ о выдаче Марии Гайдар украинского гражданства. После этого новоявленная гражданка незалежной заняла пост советника тогда еще одесского губернатора Михаила Саакашвили, а вскоре ей досталась должность вице-губернатора Одесской области по социальным вопросам. А с 28 марта 2017 года Гайдар является внештатным советником украинского лидера.

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
«Запад нуждается в России»: Меркель призналась, что допускает возвращения РФ в G7
Меркель заявила о возможной поездке в Россию на ЧМ-2018
Глава МИД Италии и генсек НАТО обсудили отношения с Россией
Умер Джексон Оделл — 20-летний актер из сериала «Голдберги»
Британский бизнесмен заявил, что не получал никакой помощи от РФ за агитацию в пользу Brexit
«Сцепились в адской драке»: Захарова прокомментировала разногласия в G7
Движение по дороге из Грузии в Россию парализовано из-за конфликта парапланеристов в Гудаури
Песков: Путин на следующей неделе встретится с Пашиняном
В Киеве сообщили, что украинских послов нет в России и еще 15 странах
Посол РФ в США: жизнь русскоговорящих ухудшилась на фоне кампании по дискредитации России
Актер Пашинин рассказал, ради чего воюет в Донбассе
Жена президента Сирии встретилась с российской делегацией
Советник Трампа назвал «ударом в спину» США комментарии Трюдо после G7
Инстаграм-блогеру угрожают убийством из-за фото в Помпеях
Российский подросток впал в кому на курорте в Турции
Украинский генерал заявил, когда Киев вряд ли вернет Крым и Донбасс в ближайшее время
Актера Винса Вона задержала полиция за пьяное вождение
Глава МИД Германии: ЕС следует активнее защищать свои интересы в свете действий Трампа
«Мы не только футболисты, но и обычные люди»: сборная Мексики ответила на критику после вечеринки с проститутками