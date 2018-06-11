Мария Гайдар решила уйти из Одесского облсовета

СЕГОДНЯ 00:00 2018-06-11T00:01:46+03:00

Как стало известно, политик намерена сложить с себя полномочия депутата

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В воскресенье, 10 июня, появилась информация о том, что Мария Гайдар решила сложить с себя полномочия депутата Одесского областного совета.

Об уходе политика в отставку сказано в проекте решения облсовета. «Досрочно прекратить полномочия депутата Одесского областного совета Гайдар М.Е., избранного в многомандатном избирательном округе по избирательным списком Одесской территориальной организации партии Блок Петра Порошенко "Солидарность"», - цитируют украинские СМИ текст этого документа.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в 2015 году президент Украины Петр Порошенко подписал указ о выдаче Марии Гайдар украинского гражданства. После этого новоявленная гражданка незалежной заняла пост советника тогда еще одесского губернатора Михаила Саакашвили, а вскоре ей досталась должность вице-губернатора Одесской области по социальным вопросам. А с 28 марта 2017 года Гайдар является внештатным советником украинского лидера.