2018-06-11T00:50:05+03:00
Общество

МИД РФ предупредил россиян о массовых демонстрациях во Вьетнаме

Дипломаты рекомендовали туристам избегать мест массового скопления людей и заранее планировать маршруты перемещений
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Здание МИД России в МосквеЗдание МИД России в МосквеФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

В министерстве иностранных дел РФ предупредили россиян о массовых демонстрациях и стычках с полицией в нескольких провинциях Вьетнама и посоветовали учитывать эту информацию при планировании поездок в социалистическую республику.

«В Хошимине и провинциях Биньтхуан, Кханьхоа, Киензянг, на острове Фукуок проходят массовые демонстрации и стычки с полицией, перекрыты дороги, включая трассу между городами Нячанг и Фантхиет», - говорится в Twitter ситуационно-кризисного центра МИД РФ (ДСКЦ).

В связи с этим дипломаты рекомендовали собирающимся во Вьетнам или уже находящимся там российским туристам избегать мест массового скопления людей, а также заранее планировать маршруты перемещений.

Стоит отметить, что акции протеста во Вьетнаме начались из-за недовольства граждан этой страны законопроектом об особых экономических зонах. Дело в том, что этот документ дает иностранным компаниям право брать в аренду вьетнамскую землю сроком на 99 лет.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в январе МИД России и Роспотребнадзор выпустили предупреждения для туристов, собиравшихся тогда в Италию, Германию, Швейцарию, Францию, Австрию и Норвегию.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Стали известны главные темы саммита США - КНДР
Италия и Мальта закрыли порты для судна с шестью сотнями мигрантов
В Карелии построили часовню в память о погибших на Сямозере детях
«Запад нуждается в России»: Меркель призналась, что допускает возвращения РФ в G7
Мария Гайдар решила уйти из Одесского облсовета
Меркель заявила о возможной поездке в Россию на ЧМ-2018
Глава МИД Италии и генсек НАТО обсудили отношения с Россией
Умер Джексон Оделл — 20-летний актер из сериала «Голдберги»
Британский бизнесмен заявил, что не получал никакой помощи от РФ за агитацию в пользу Brexit
«Сцепились в адской драке»: Захарова прокомментировала разногласия в G7
Движение по дороге из Грузии в Россию парализовано из-за конфликта парапланеристов в Гудаури
Песков: Путин на следующей неделе встретится с Пашиняном
В Киеве сообщили, что украинских послов нет в России и еще 15 странах
Посол РФ в США: жизнь русскоговорящих ухудшилась на фоне кампании по дискредитации России
Актер Пашинин рассказал, ради чего воюет в Донбассе
Жена президента Сирии встретилась с российской делегацией
Советник Трампа назвал «ударом в спину» США комментарии Трюдо после G7
Инстаграм-блогеру угрожают убийством из-за фото в Помпеях
Российский подросток впал в кому на курорте в Турции
Украинский генерал заявил, когда Киев вряд ли вернет Крым и Донбасс в ближайшее время
Актера Винса Вона задержала полиция за пьяное вождение
Глава МИД Германии: ЕС следует активнее защищать свои интересы в свете действий Трампа
«Мы не только футболисты, но и обычные люди»: сборная Мексики ответила на критику после вечеринки с проститутками