МИД РФ предупредил россиян о массовых демонстрациях во Вьетнаме

СЕГОДНЯ 00:49 2018-06-11T00:50:05+03:00

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В министерстве иностранных дел РФ предупредили россиян о массовых демонстрациях и стычках с полицией в нескольких провинциях Вьетнама и посоветовали учитывать эту информацию при планировании поездок в социалистическую республику.

«В Хошимине и провинциях Биньтхуан, Кханьхоа, Киензянг, на острове Фукуок проходят массовые демонстрации и стычки с полицией, перекрыты дороги, включая трассу между городами Нячанг и Фантхиет», - говорится в Twitter ситуационно-кризисного центра МИД РФ (ДСКЦ).

В связи с этим дипломаты рекомендовали собирающимся во Вьетнам или уже находящимся там российским туристам избегать мест массового скопления людей, а также заранее планировать маршруты перемещений.

Стоит отметить, что акции протеста во Вьетнаме начались из-за недовольства граждан этой страны законопроектом об особых экономических зонах. Дело в том, что этот документ дает иностранным компаниям право брать в аренду вьетнамскую землю сроком на 99 лет.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в январе МИД России и Роспотребнадзор выпустили предупреждения для туристов, собиравшихся тогда в Италию, Германию, Швейцарию, Францию, Австрию и Норвегию.